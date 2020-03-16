龍潭、平鎮一帶居民注意，為辦理「108年埔頂仁德分區計量管網埋設水量計工程」預計19日9時至20時止，將停水11小時以進行施工，停水戶數約3萬8千戶。自來水公司呼籲，請民眾預先儲水備用，為儘早提供用水需求，經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工。

自來水公司表示，除高平里、大平里、三坑里外，龍潭區全區及平鎮區的東勢里、福林里、建安里、新安里等4鄰里將自19日9時至20時止，將有11小時的停水，以辦理「108年埔頂仁德分區計量管網埋設水量計工程」，影響停水戶數達3萬8千戶。

經濟發展局提醒，民眾可預先於停水前6小時完成儲水，並節約用水，且避免於停水前刻才開始大量儲水，否則將影響管線末端用戶無水可儲。經發局強調，停水期間應關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

自來水公司指出，恢復供水後如仍無水可用，請民眾立即通知自來水公司或經濟發展局處理，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢，相關停水資訊請上自來水公司網站查詢。

(中時 )