新冠肺炎全球疫情快速蔓延，歐美等國家疫情日趨嚴峻，政大16日宣布，為維護學校師生職員工安全，政大已於13日主動聯繫目前於英、法、西班牙、美國等旅遊警示第二、三級共32個國409位海外交換生（不包含陸港澳），調查回台意願。台大表示16日已發信詢問交換生回台意願，但尊重學生決定；清大未要求交換生返台，但若交換生有意提前回台，清大會協助其繼續學業。

政大表示，目前校方建議第二、三級旅遊疫情警告國家的交換生，應以照顧健康為優先考量，先行回台。政大也同步研擬交換生的處理原則與措施，協助返台者順利銜接課程，並盡力爭取保留當年度交換生權益。學生回台預備及健康照顧事項，包括是否須檢疫，可參考學校校安中心網站，或電洽身心健康中心專人諮詢。

政大強調，海外交換生處理原則，將視疫情變化適時更新調整；校方也會提醒全校職員工生謹慎評估出國風險，若非必要應暫緩出國研修、交流或實習。

台大表示，1月起已主動詢問前往旅遊警示二級以上地區交換生，是否有意提早返台，累計已有51位學生提早返台，仍有365名學生在海外，其中317人在二級以上地區（歐洲全區、美國3州、日、韓、港、星）。台大16日已發信建議學生考慮提早結束交換訪問期間返台，但基於學生都已成年，仍會尊重學生決定；若決定提前返校，台大會協助本學期註冊及住宿等事宜。

清大表示目前沒有召回交換生的規畫，但如果交換生在海外覺得不安全，可以回台，清大會協助其繼續學業，例如用線上方式繼續修海外課程等。

台師大國際長劉祥麟表示，該校有54位交換生前往歐洲，其中有3位還沒動身去德國，校方馬上暫緩交換，保留交換生資格，其他51位依其個人意願選擇是否提前回台，若回台校方會安排選課及住宿事宜，也幫他們把加退選延到本周五。已有西班牙、挪威、德國等10幾位同學有意返台，這幾天都會趕回，他們也知道回台就要居家隔離14天，隔離期間線上上課。另外美國有台師大學生在加州，但沒表示要回來，校方尊重他們意願。據了解美國有的學校繼續上課，有的已經改為線上課程。

(旺報 )