觀光局最新公布2020年1月國際旅客來台情況，受到新冠肺炎自1月起在全球若隱若現出現疫情，連帶導致原本該是新春旅遊旺季的1月，國際旅客來台人次僅81.3萬人次，較去年同期下跌6.3％，除了陸客外，日本、新加坡、馬來西亞等主力旅客來源國，均呈現下跌走勢，跌幅最深可達一成。觀光局分析，隨著疫情在2月持續升高，恐影響部分市場後續月份之表現。

根據觀光局統計，1月最大旅客來源國由韓國拿下，達15.3萬人次，較去年同期成長30.1％；第二名則是港澳地區14.5萬人次，漲幅更達到44.5％；第三則為日本13.6萬人次，減幅達到7.2％。第四名則是大陸，不到10萬，僅有9.1萬人次，銳減61.9％。第五名則維持是美國，有4.9萬人次，成長8.6％。

至於在新南向國家中，馬來西亞約2.9萬人次，微減0.83％；新加坡2.6萬，減幅達10.1％。至於泰國約2.6萬，也小減5.4％。但好消息是，菲律賓4.4萬人次，漲幅達15.9％；越南約2.9萬人次，漲幅更達到43.8％。

在陸客市場方面，觀光局分析，自由行部分受到陸方2019年8月起的禁令，至今年1月底持有自由行簽證（G簽）者，「基本上已經歸零」。至於陸客團，因陸方政策未明，加上總統選舉因素，1月1～11日這段期間，平均每日僅約500多陸客人次。再加上中央流行疫情指揮中心下令，1月26日起暫緩陸籍人士入境觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢等，多重因素下重挫陸客來台數量。

在日本市場方面，觀光局說，主要是受到兩大因素影響導致1月人次下滑。第一，1月初是日本新年假期海外旅遊旺季，日人出國旅遊維持一定熱度，但是正逢今年農曆春節為1月23～29日，較去年提早，台灣民眾提早放寒假及春節，蜂擁赴日的結果，對日客來台的機位形成排擠效應與壓力。

第二，依據日本政府觀光局（JNTO）統計，1月份日本出國人數推估138萬800人，負成長4.9%。受1月底新冠肺炎影響，日本政府發布湖北、浙江省，以及中國全境不同等級旅遊警告，當局建議日本民眾暫緩前往，連帶影響日本人整體海外旅遊意願，原訂來台旅客也陸續取消。

至於新加坡、馬來西亞，除了基期關係、或因大馬華人新年假期較往年為短，降低民眾出國度假意願外，也因新冠肺炎於去年12月起爆發，甚至馬來西亞還出現確診病例，減少了馬國旅客出國意願，團體旅遊取消或延後出發，因而影響兩國來台旅客人次。

(工商 )