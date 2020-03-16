新冠肺炎防疫之道，東西方大不同。南韓外長康京和日前接受英國廣播公司（BBC）專訪時提到，大規模檢測是得以控制疫情擴散以及死亡率低的關鍵。

她說，南韓疫情「趨穩」關鍵在於廣泛檢測，稱中國大陸1月中旬公開新冠病毒基因定序後，南韓衛生部門與研究機構積極合作，分享研究成果，製藥公司立即投入生產檢測所需的相關儀器和工具，整個檢測系統迅速成型。截至周一（16日）零時，南韓接受檢測的人已逾27萬。

她也提及政府要做的是安撫民眾恐慌的心理，而民眾擇須根據科學與證據行動。她稱，世衛組織升高疫情危險程度至最高級並宣布新冠病毒疫情已是全球大流行病之後，不僅南韓人，亞洲其他國家民眾也面對很多歧視，除了被人暴粗口，甚至身體上遭受攻擊。她呼籲各國有責任採取行動制止。

國務總理丁世均16日宣布，為防止境外輸入，從零時起對所有自歐洲入境的旅客啟用特別入境程序，加大檢疫力度。特別入境程序旨在初步篩選出現症狀的入境旅客，包括要求旅客在入境時填寫健康狀態問卷、安裝自我診斷APP、確認境內住址及聯繫方式等內容。

(中時 )