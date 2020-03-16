繼台中市東區大智路用地取得完成後，台中市府持續推動重要道路開闢，3月再次邀集土地所有權人、民意代表、里長及地方居民舉行「市政路延伸開闢工程」第二次公聽會，建設局表示，市政路(環中路至工業區一路)開闢工程分為兩標，第二標用地取得作業預計下半年啟動，未來完工後將可健全周邊交通路網，改善東西向交通，促進區域發展。

建設局長陳大田說，為有效強化工業區一路及安和路聯繫功能，紓解台灣大道、朝馬路交通負荷，提升安和國中及協和國小學童通學安全，加速辦理市政路延伸開闢工程。

採「整體規畫、分段開闢」方式，規畫將全長1.95公里的市政路(環中路至工業區一路)開闢工程分為兩標，第一標由安和路以西至工業區一路(全長0.8公里)、第二標由安和路以東至環中路(全長1.15公里)。

市政路延伸開闢工程於去年11月初舉行第一標（安和路至工業區一路）第一場公聽會，3月初於西屯區公所召開第二場公聽會，包括市議員黃馨慧、陳淑華、西屯區長陳寶雲、多位土地所有權人及地方里長均出席關心，並針對第一標及第二標開闢順序、預算編列方式及補償價格提出看法。

陳大田強調，建設局會在兼顧土地所有權人權益及公共利益前提下，推動市政路延伸開闢工程，針對用地協價或徵收價格，將由估價師參考附近土地成交行情，並送請委員會審議，保障所有權人的權益。

(中時 )