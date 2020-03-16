全球股市紛紛受新冠肺炎影響，台股今（16日）重挫逾400點，終場收在最低點9717.77點。亞系外資最新報告指出，推估7000萬至8000萬支的5G iPhone恐延至明年上半年出貨，因此下修晶圓代工台積電目標價至336元，並預期今年獲利成長約1%，也可能接近零成長。

台積電今（16日）開盤下跌5元，最低點來到275.5元，最後收在276.5元，跌4.66%。

亞系外資發布研究報告，因新冠肺炎疫情，科技產業需求造成極大的衝擊，雖然大陸科技產業需求快速復甦，不過歐美及亞洲其他國家意疫情持續擴散，導致全球資訊出現下修危機。

報告也指出，大陸供應鏈雖恢復快速，但美國疫情擴大，導致旅遊禁令延長，影響新品設計定案及消費者換機意願，尤其是iPhone銷售市場大部分來自美國與歐洲市場。外資推估，約7000萬至8000萬支的5G iPhone出貨時間可能延至明年上半年出貨，將大幅影響全球5G智慧型手機滲透率。

考量全球智慧型手機出貨及半導體成長率下修，亞系外資將台積電2020年每股盈餘預估值調降27%至13.45元，2021年調降6%至19.78元，目標價380元下修至336元；雖台積電今年每股盈餘僅可能成長約1%，但2021年每股盈餘有望大增47%，故維持「優於大盤」投資評等。

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(中時電子報)