台南市南區南寧高中尋訪33年前舊黑板上的值日生，無獨有偶左鎮國小日前進行校舍改建時，也意外發現辦公室白板後方的黑板牆，牆上行事曆的粉筆字跡仍十分清晰。經克服技術上的困難拆下整面磚牆後，目前鑲崁在新校舍川堂走廊牆面上，永久成為校園的一部分。

左鎮國小校長楊靜芳表示，2016年0206南台大地震發生後，因校舍受損嚴重，決定全面拆除重建。2017年拆除舊校舍辦公室白板時，意外發現這塊刷附在牆壁上的舊行事曆大黑板，上面還留有字體十分端正的粉筆板書，推算應是1991年6月所寫，距離重見天日的當下已有26年。

楊靜芳說，由於發現舊行事曆黑板牆一事，引發熱烈的回響，校方決定予以保留，但又擔心磚牆太過脆弱，除以人工小心敲開外，還找資深的吊車師傅將磚牆小心吊起安放，並待新校舍完工後，再將黑板牆鑲崁在川堂，成為紀錄該校歷史的獨特印記。

市府教育局永續校園科科長簡文達也說，在舊校舍拆除改建過程中，經常可以發現新黑板直接搭建在舊黑板上的例子；至於為何如此？目前原因已不可考。

不過，推測有可能是因為一旦拆除舊黑板，可能還得額外支付拆除、新建等費用，加上此舉並不會影響新黑板的使用及安全等問題，才會出現不少類似案例。

(中時 )