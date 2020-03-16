集美學生、教師當起時尚模特兒，也身兼「小小業務員」，大力推廣自家外套。（戴上容攝）

集美學生、教師當起時尚模特兒，也身兼「小小業務員」，大力推廣自家外套。（戴上容攝）

今年是三重區集美國小25周年校慶，校方與家長會聯手推出「集美潮外套」，由學生擔任模特兒推銷，並開放所有民眾訂購，義賣所得作為防疫基金。校長蕭慧吟表示，校慶運動會原訂28日擴大舉辦，卻因疫情無奈取消，盼透過義賣喚起學生的熱情。

因操場預定地遭違建戶長期占用，集美國小長達24年苦無操場，直到去年新操場才完工啟用，因適逢25周年校慶，集美原訂新增多項體育競賽項目、擴大校慶典禮，無奈新冠肺炎疫情嚴峻作罷。

校長蕭慧吟表示，學校防疫完備，多方考量後，決定不取消運動個人項目，近期將利用時間完成比賽，並線上頒獎，減少學童失落。

蕭慧吟補充，去年與家長會協議，預計校慶前夕推出潮流外套。校慶取消後為擴大買氣，開放所有人都可以購買，集美學生、教師將校慶取消的失落化為動力，除當起時尚模特兒，也身兼「小小業務員」，大力推廣自家外套。

「上下課大家都排隊洗手，防疫物資用量很快」蕭慧吟指出，集美人數多達3千名，是三重區人數最多的小學，防疫物資需求量大，所有義賣所得將成為校園防疫資金，購買酒精、洗手乳等。

(中時 )