國民黨不分區立委張育美日前質詢農委會時，大聊自家寵物「Lulu」並公開示愛，引發熱議，更遭黨內議員質疑，還建議黨中央「微調」不分區名單，勿再成為綠營提款機。張今天受訪表示，當天談到若飼主被隔離，期盼農委會能提供地方讓寵物受照顧，「我很認真，當天很可惜，多講了兩句，讓議題被模糊，大家抱歉，不好意思」。

張育美說，上週質詢受到媒體朋友關注，她虛心受教，身為新任立委，確實在質詢技巧上還有很多需要學習的地方，但她關心民眾的心不變，上週質詢重點是關切毛小孩在防疫期間被照顧權，表達身為飼主的感受，「很可惜，多講一兩分鐘，讓議題被模糊」。

張育美表示，外界對這件事有不同聲音 她也理解自己應檢討精進技巧質詢技巧，她強調，當初進立院的初衷就是關心民眾健康與長照議題，她也會調整腳步、上緊發條讓民眾更認同。

張育美指出，後來她在臉書上貼文表達真正質詢重點，其實是很有內容與專業，先前和爺爺奶奶聊天，他們都很喜歡毛小孩，和毛小孩有很好互動，因此毛小孩在長照議題中非常重要，另外，也有約三分之一年輕人養寵物。

張育美說，當天她談到疫情期間，一旦飼主被隔離，希望農委會提供地方照顧需要被隔離的寵物，不要棄養寵物造成社會問題。

對於立委專業性遭黨內同志質疑，張育美不願多說什麼，強調她的每篇臉書都跟防疫有關，其實她非常認真地問政，常常很晚睡，都在熟讀議題，且她在質詢時很少背稿子，「我很認真，當天很可惜，多講了兩句，大家抱歉，不好意思」。

(中時 )