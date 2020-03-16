「郵筒型立式消火栓」成為打卡夯點（戴上容攝）

全民拚防疫，淡水古蹟博物館小白宮前，擁有百年歷史的「水管頭」近來爆紅，許多遊客搶著合影直呼它是「百年防疫大使」，館方表示，這是日據時期全台第一個自來水水管頭，深具歷史意義，此外博物館內銷售的紅毛城造型皂，精緻的外型深受民眾喜愛銷量增加。

新冠肺炎疫情影響，淡水觀光受到衝擊，但新北市定古蹟小白宮前的「郵筒型立式消火栓」卻成為打卡夯點，民眾紛紛搶拍合影，博物館指出，「郵筒型立式消火栓」設立於日據時期，底座特殊採八邊形狀，並設有出水口與開關，整體造型如小型郵筒。

淡水古蹟博物館表示，日據時期日人為改善台灣衛生，在淡水鋪設全台首座自來水道「滬尾水道」，並在今日的重建街、清水街上建立數個水管頭，水管頭主要提供公用給水，另也兼具消防功能，是見證台灣衛生史上的重要文物。

館長柏麗梅表示，水管頭見證了百年來台灣公共衛生的變遷，全台僅剩一個座落在淡水小白宮前，水管頭無疑是防疫大使，提醒來訪的遊客勤洗手的重要，此外擁有無患子、茶樹、艾草等抗菌成份的紅毛城造型皂，近來也躍上銷售排行榜，成為最佳防疫佳品。

(中時 )