高雄中山工商女子排球隊參加108學年度HVL高中排球甲級聯賽，為了展現強烈的奪冠企圖心，全隊剪掉「三千煩惱絲」全力拚戰，試圖重返榮耀，最終在冠軍賽中以直落三擊敗對手，笑擁隊史第12座金杯，是目前女子組奪下最多冠的球隊，豎立「中山障礙」。

中山工商女排隊自1978年成立，曾六度獲得世界中學生排球錦標賽台灣代表權，並兩度奪冠，是HVL隊伍中的傳統強權，但4年前中山工商的連霸之路遭到東山高中阻斷，東山更拿下連續三年冠軍，是中山工商今年重返榮耀最大的勁敵。

「雙山之戰」在4強戰提前強碰，一開賽中山展現必勝氣勢，連拿2局，雖然第3局遭東山扳回一城，中山工商在4局立即回穩，不再給對手任何機會，終場以3比1氣走東山一雪前恥。擊敗東山晉級冠軍戰後，中山士氣大增，輕鬆以直落3擊敗鶯歌工商，奪下隊史第12冠。

今年的賽事受到疫情影響，不像以往冠軍戰有滿場的熱情球迷到現場加油，中山工商教練團表示，雖然比賽會場的觀眾席冷清，但這並不影響孩子們在賽場上的專注度，選手們每顆球都全力拚搏，為校奪下冠軍重返榮耀，令他們相當感動。

「成功是留給有準備的人，機遇是留給準備好的人。」中山工商教練團表示，去年寒假提議球員專心練球，並展現奪冠企圖心，鼓勵球員剪短頭髮，不用花太多心思整理，球員一度很掙扎，但為了團隊榮譽而剪短，這次參賽球員就以秀麗短髮亮相，相當吸睛。

榮獲最有價值球員及最佳邊線攻擊球員獎的許菀芸，冠軍戰攻下全場最高二十一分，賽後喜極而泣表示，她從國中打球開始，比賽從未拿過冠軍，這次終能美夢成真，感謝教練團和隊友們的一路陪伴和指導。

(中時 )