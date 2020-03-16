商總副理事長許舒博16日出席「因應新冠肺炎產業關懷座談會」時，在會中疾呼政府應超前佈署，面對疫情延燒恐對產業傷害持續加深，並提出比照SARS期間土增稅減半政策，在重要觀光景區調降「公告地價」或「公告土地現值」等，同時將今年稅賦也建議減半徵收，或是延繳等四大面向建議。

許舒博認為，在這波疫情下，政府應擴大紓困預算規模 才能普及所有受創產業，度過疫情難關。因此，從「租稅減免」、「資金紓困」、「人力資源」及「刺激消費」等四大面，提出紓困建議。

在租稅減免方面，他建議受疫情影響嚴重的觀光、交通、旅遊相關產業，提供減免房屋稅、地價稅、營業稅等措施，或是調降公告地價。

資金紓困方面，他建議政府提供低利貸款、利息補貼、貸款展延、提高貸款成數等協助，讓受疫情嚴重衝擊業者僅繳納本息、暫緩繳納貸款本金等方式，以維持企業營運。而對於貸款、補助金額審查與撥款程序，也要簡化流程，否則緩不濟急。

人力資源方面，許舒博建議勞動部雖推出充電再出發計畫，但有部分企業無薪假培訓提升方案窒礙難行，也有企業已關門倒閉，建議應由業者提出較彈性適合勞工的訓練需求，如交通運輸業司機、廚師等不適合教室型培訓，並給予員工教育訓練津貼；對於專業技術員工(如遊覽車駕駛等)因疫情期間收入不足大量離職問題，建議由政府提供工資補助，以挽留專業技術人力。

在刺激消費部分，他指出，經濟部與文化部所提出23億元振興抵用券隨住宿發放，每房新台幣800元，且限制用在夜市、商圈、餐廳與藝文活動等4領域，誘因不足，各行業自救方案都已推出買一送一，甚至提供與房價等值之餐飲消費抵用，都無法有效提升消費，更何況內需產業眾多，僧多粥少，因此，建請政府加碼擴大振興抵用券規模，補助更多行業別，不要侷限綁定旅館住宿才能取得，以提升消費動機。未來在疫情趨緩之際，政府也可舉辦各種大型展售活動，帶動市場刺激內需消費之目的。

許舒博也點出行政院編列特別預算600億元，扣除防疫經費後，只下404億元，遠低於新加坡1,350億元及香港4,656億元的紓困預算，加上台灣人口比新加坡及香港還多，杯水車薪難以發揮成效。日本政府還編列十兆日圓紓困金，換算日本1.2億人口，等同每人可獲得約台幣2.4萬補助金。

他建議，蔡英文總統所提新增400億元的紓困預算，至少過半優先挹注於餐飲、零售、商圈、傳統市場等內需型產業，擴充紓困振興預算規模，適時調整企業融資保證與利息補貼、運輸業稅費補助、旅宿業營運補貼，農漁畜產品拓銷，及內需與藝文產業的消費抵用券等措施，才能讓紓困政策確實幫助所有受創產業，協助台灣企業度過難關，不只防疫，紓困政策也讓企業很有感。

(工商 )