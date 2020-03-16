富邦悍將啦啦隊Fubon Angels今年一口氣補進Amber、Queena和穎兒三位各具特色的女孩，以16位寫下隊史最高人數，其中Queena還是國體大學生，擅長競技啦啦隊，年僅21歲是全隊最幼齒，她笑說等了啦啦隊徵選長達一年，好高興能入選。

Queena加入Fubon Angels後，以21歲年齡成為老么，她表示加入啦啦隊一直是她的夢想，且本身練競技啦啦隊，也喜歡和觀眾互動，再加上全家都是球迷，平時會一起關注比賽，從去年起就一直關注啦啦隊徵選消息，等了近一年終於讓她等到徵選，並順利入選。

雖然是在學學生，不過Queena在一、二年級就盡量將課修完，今年也將課程排開，讓她能兼顧課業和啦啦隊。她也透露最欣賞的悍將球員是戴培峰，「他年紀和我差不多小，態度也很謙遜，所以欣賞他。」

(中時 )