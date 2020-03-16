紐西蘭總理：仿效台灣模式 對抗新冠疫情 16:492020/03/16 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紐西蘭總理阿爾登表示，對抗新冠肺炎疫情，策略就是要仿效「台灣模式」。（照片取自facebook.com/jacindaardern） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）15日接受媒體訪問時表示，面對新冠疫情持續蔓延，該國政府正研究如何規範大型集會。阿爾登還說，將仿效類似「台灣模式」的規範，因為台灣建立了群眾聚會的架構，頗有成效。 阿爾登還告訴《紐西蘭前鋒報》，她至今之所以還沒有下令中小學停課，同樣是參考了台灣模式。 據紐國衛生部統計，目前該國新冠病例確診8例，另外還有近3千人正自我隔離。 在此之前，以色列總理納坦雅胡14日也公開表示，將仿效台灣運用資料等經驗和方法，以圍堵疫情。 (中時 ) #台灣 #阿爾登 #紐西蘭總理 #新冠疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳聞指出因新冠疫情影響 蘋果已取消春季發表會 11:222020/03/12 科技 《國際社會》新冠疫情減緩，南韓：將防堵小型群聚感染 15:062020/03/12 財經 新冠疫情嚴峻無人觀禮 檢察首長交接座位跳空 13:592020/03/13 政治 《科技》新冠疫情進入大流行，全球系統風險將衝擊記憶體產業 15:572020/03/13 財經 因應新冠疫情 黃珊珊：府外單位優先採視訊會議 16:392020/03/13 政治 因應新冠疫情 苗栗縣衛生局改以通訊診療 15:352020/03/14 生活 新冠疫情延燒 旅日棒球小將被迫停課 魏應充助旅費返台 16:102020/03/14 生活 新冠疫情衝擊 德全境停課 超市限購商品 23:362020/03/14 國際 新冠疫情竟成醫院照妖鏡 醫曝：不是正常的現象！ 13:102020/03/15 生活 最慘新冠疫情預估：2億美國人感染 170萬人病死 11:482020/03/15 國際 國際熱門新聞 新冠疫情大爆發 美向封城邁進 - 時事 紐西蘭總理：仿效台灣模式 對抗新冠疫情 - 國際 師法台防疫措施 以色列關閉全國餐廳、咖啡館 - 國際 驚！伊朗1000萬人受檢 竟21萬人有症狀 - 國際 南韓外長分享防疫經驗 稱廣泛檢測是疫情趨穩的關鍵 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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