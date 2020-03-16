紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）15日接受媒體訪問時表示，面對新冠疫情持續蔓延，該國政府正研究如何規範大型集會。阿爾登還說，將仿效類似「台灣模式」的規範，因為台灣建立了群眾聚會的架構，頗有成效。

阿爾登還告訴《紐西蘭前鋒報》，她至今之所以還沒有下令中小學停課，同樣是參考了台灣模式。

據紐國衛生部統計，目前該國新冠病例確診8例，另外還有近3千人正自我隔離。

在此之前，以色列總理納坦雅胡14日也公開表示，將仿效台灣運用資料等經驗和方法，以圍堵疫情。

(中時 )