新冠肺炎疫情延燒全球，連帶使得邁入第8年的國際藝術家駐村計畫受阻，佳里蕭壠文化園區上半年就有7位來自德、義、美的藝術家延後來台。（台南市政府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

為活化空間，台南市政府文化局近年在佳里蕭壠文化園區、麻豆總爺藝文中心推動國際藝術家駐村計畫，透過公開徵件及海外推薦，招募海外創作者前來駐點，但受到新冠肺炎疫情蔓延全球影響，海外人士來台卡關，佳里蕭壠文化園區原訂有來自德、義、美等國的7位藝術家，現在通通延期到明年3月。

這項國際藝術家駐村計畫已經邁入第8年，透過公開徵件及國際藝術薦送方式招募藝術家前來交流，入選者在前一年的9月公告，隔年的3到11月來台，最長停留時間可到3個月，佳里蕭壠文化園區邀請名額15位，麻豆總爺藝文中心則是5位。

南市府文化局指出，佳里蕭壠文化園區上半年7位駐村藝術家中，有4位來自第2級警示區的美國，還有第3級警告區的義大利、德國共3人，因日前澳洲音樂家來台衍生的事件影響，為了防疫優先，文化局已與他們聯繫，暫緩來台，並保留資格到明年3月。

麻豆總爺藝文中心5位駐村藝術家中，來自韓國的金玉善在2月3日來台，3月5日已經完成創作返國，日本藝術家則在2月21日進駐，荷蘭藝術家則在3月4日來台，目前都做好自主管理，且藝術家住宿都在園區，問題不大，文化局人員也會提供必要協助。

佳里蕭壠文化園區上半年駐村藝術家可說是唱空城，下半年還得視疫情狀況調整，但藝術家來台機會恐怕不高，文化局也向文化部提出相關計畫，希望轉為吸納國內人才進駐，讓藝術創作能繼續。

(中時 )