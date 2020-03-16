為緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，美國聯準會緊急降息4碼並重啟量化寬鬆，隨後香港金管局亦將基準利率調降至0.86%，惟仍無助於提振市場信心，周一香港恆生指數收盤重挫4.03%，為23063.57點，創下逾3年新低。國企股(H股)收跌4.38%，為4.38點。

科技股全面暴跌，中興通訊跌23%，阿里、騰訊跌逾6%，小米跌7.1%。華為概念股下挫，瑞聲科技跌11.58%，舜宇光學跌12.83%，比亞迪電子跌11.47%。博奕股與大陸地產股亦表現疲弱。

(時報資訊)