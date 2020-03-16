《港股》恆指重挫4.03％，創逾3年新低 16:482020/03/16 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，美國聯準會緊急降息4碼並重啟量化寬鬆，隨後香港金管局亦將基準利率調降至0.86%，惟仍無助於提振市場信心，周一香港恆生指數收盤重挫4.03%，為23063.57點，創下逾3年新低。國企股(H股)收跌4.38%，為4.38點。 科技股全面暴跌，中興通訊跌23%，阿里、騰訊跌逾6%，小米跌7.1%。華為概念股下挫，瑞聲科技跌11.58%，舜宇光學跌12.83%，比亞迪電子跌11.47%。博奕股與大陸地產股亦表現疲弱。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸2月社會融資增量 跌3年半新低 04:102020/03/12 全球財經 《港股》美股期貨暴跌，恆指失守25000點 10:342020/03/12 財經 《韓股》韓股收跌3.87％，創4年半新低 15:572020/03/12 財經 《港股》恆指慘跌922.54點，創近3年新低 16:482020/03/12 財經 恒指收盤跌922點 創近三年新低 17:032020/03/12 財經 香港恒生指數大跌3.6％ 創2017年4月以來新低 17:222020/03/12 財經 疫情加溫 住展風向球創1年新低 04:102020/03/13 產業．科技 《港股》美股失血未止，恆指開盤暴跌7.36％ 10:172020/03/13 財經 《國際金融》緩解疫情衝擊，挪威央行閃電降息2碼 15:572020/03/13 財經 《港股》恆指收跌1.14％，上演1500點逆轉秀 16:482020/03/13 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 大陸挺住！美國剩半條命？老謝洩致命關鍵 - 財經 哭暈…買台積電暴虧要賣？網看完帳單突破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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