新冠肺炎疫情拉警報，台視新聞主播們投入工作之餘，不敢輕忽個人防疫，當家主播林益如一改以往搭捷運或計程車上下班的習慣，在台語主播郭于中的大力推薦下變身單車通勤族，Ubike騎出心得的她，乾脆買一部單車天天騎，防疫和健身一舉兩得，她表示：「自從騎腳踏車上下班後，體脂下降不少，真的是健康又環保的防疫方式。」

氣象主播王軍凱則是在小孩開學前，和老婆一起準備九百瓶乾洗手贈給學校全體師生，讓校園防疫工作更周全，他也藉機教導家中小孩，「保護別人，就是保護自己，分就有餘，爭就不夠。」而台視新聞掌握疫情最新訊息，傳達正確防疫觀念，收視衝出好成績，15日全體平均收視開紅盤達1.77。

侯乃榕遊花蓮。（台視提供）

主播林益如有個可愛的2歲兒子，以前下班回家，兒子會立刻給媽媽一個「愛的抱抱」，但現在疫情緊繃，她回家的SOP就是立即洗手消毒，再把穿過的衣服都拿去洗衣機清洗。而面對疫情老神在在的主播郭于中表示，平常養成買口罩、酒精消毒的好習慣，疫情爆發前剛好買了一百片口罩備用，希望大家能將防疫工作變成日常的好習慣。

該台《台灣名人堂》主持人侯乃榕近期訪問不少醫生、專家分享防疫知識，包括葉金川、蘇益仁、楊志良等幾位專家都是節目座上賓，也給侯乃榕更多醫學知識與防疫觀念，她在家會機會教育，把新聞時事講給5歲兒子聽，侯乃榕表示現在回到家，兒子就會當起小小糾察隊。而尚未有家累負擔的主播鄔凱雯則盡量不搭大眾運輸工具，改以每天花近1小時走路上下班。

(中時 )