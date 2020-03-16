新冠肺炎疫情持續擴散，病毒無所不在，甚至可能就藏在你我容易忽略的小地方。醫師就指出，「健保卡」其實很容易帶有病菌，卡片類物品建議最好使用卡片套收納，且要定期清潔消毒，回家後也一定要洗手。

彰化基督教醫院骨科主任王偉勛醫師日前上節目《 健康2.0 》提到，因為在醫院環境充滿各種病菌，因此去醫院看醫生用到的健保卡若帶有病菌，有可能經由「讀卡機」傳播到其他卡上，他呼籲大眾看完病一定要記得洗手。另外他也提到，現金也同樣易沾染細菌，若不想觸碰到上面的病菌，可改用信用卡或手機行動支付來付款，且使用後也最好要消毒。

王偉勛公開超實用「新冠肺炎防疫包」。

醫師更點名「車票」也是容易帶有病菌的物品，因為有的人會用嘴巴咬著車票趕車，或是上完廁所沒洗手就碰車票，最後經過車站讀卡機而沾上病菌。王偉勛強調，卡片類的物品都建議用卡片套收納，在使用後也要清潔消毒，才能避免將病菌帶回家。

最後王偉勛還公開超實用「新冠肺炎防疫包」，防疫包材質建議防水光滑平整，才容易消毒清潔。內容物有手套、沒水的原子筆、護目鏡、乾洗手、濕紙巾等防疫小物。

手套：避免雙手直接接觸物品，有效隔絕病菌。

沒水的原子筆，要有筆蓋：按電梯時可以使用，建議回家後用酒精棉消毒。

沒度數的眼鏡或運動護目鏡：避免飛沫透過結膜傳染病病毒。

乾洗手、濕紙巾：不方便洗手時，可以消毒雙手。

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(中時電子報)