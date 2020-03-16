經過改革後的桌球比賽更加激烈與迅速，同時也更加精采好看，通常一場比賽都會在一個小時內結束，沒想到在剛結束的阿曼挑戰賽兩位日本女將在決賽中聯手上演了一場98分鐘的曠世之戰，佐藤瞳4比2逆轉擊敗了隊友加藤美優，寫下世界桌壇新紀錄。

世界桌壇單場賽事最長比賽時間是2017年由盧森堡老將倪夏蓮所創，她當時在奧地利公開賽4比3擊敗日本削球選手橋本穗花，時間是1小時33分鐘42秒。

同樣是以削球為主的佐藤瞳，這次面對加藤美優，前兩局14比16、12比14落敗，隨即準住陣腳17比15、11比9、11比8、11比9，連拿4局逆轉贏得比賽。

由於受到新冠肺炎疫情影響，不少大型比賽都被迫取消，這場阿曼挑戰賽雖然層級不高，但佐藤瞳和加藤美優卻攜手改寫了新世界紀錄。

其實佐藤瞳早在兩年前就是世界紀錄保持人，她在卡達公開賽碰到一樣是削球選手李潔，兩人耗時1小時30分鐘才打完比賽，而且兩人還創下了一個紀錄，那就是在一個發球分當中打了766拍，用了10分13秒，最終佐藤瞳放棄結束這個漫長的一分賽事，兩人都筋疲力盡的走道休息區喘氣喝水。

(中時 )