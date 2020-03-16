新冠肺炎升溫，新光合纖集團新光網股份有限公司捐贈苗栗縣為恭紀念醫院，共104盞抑菌平板燈幫助防疫，安裝於急診室使用，為防疫工作盡棉薄之力。

為恭醫院院長陳振文表示，急診室是接觸病患高風險的地方，也是防疫的第一線，減少環境中的危害因子，才能確保自身健康，全心全力照顧病患。

為恭醫院獲財團法人佛教僧伽醫護基金會，捐贈1000個N95口罩，善心各界捐贈飲料、熱食，為醫護人員加油打氣。日前再獲新光網捐贈平板抑菌燈，提升醫療環境安全。

新光網處長胡力方指出，人口群聚與工業汙染，導致環境對人的危害日益嚴峻、呼吸道疾病日趨嚴重，因此積極研發，利用LED與開發專利薄膜配合下，產生抑菌效果，降低生活危害物質。

陳振文感謝各界相挺，並表示，新光網捐贈市價近20萬元的急診室104盞平板抑菌燈，嘉惠苗北地區的民眾，展現人溺己溺的精神讓人敬佩，將持續全力投入防疫工作，並呼籲民眾配合政府及醫院防疫政策，勤洗手，減少出入人潮擁擠處，非必要盡量避免到醫院探病，可多利用電話或視訊關心，共同維護病人及訪客健康。

(中時 )