連2震！宜蘭大同鄉16：10規模3.6地震 最大震度4級 16:522020/03/16 中時電子報 林郁庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭大同鄉16:10規模3.6地震 最大震度4級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，今天下午4時10分發生芮氏規模3.6地震，地震深度4.5公里，震央位於宜蘭縣政府西南方50.1公里（位於宜蘭縣大同鄉），最大震度宜蘭縣4級。 接著第2震為今天下午4時15分發生芮氏規模3.4地震，地震深度6公里，震央位於宜蘭縣政府西南方49.6公里（位於宜蘭縣大同鄉），最大震度宜蘭縣4級。 宜蘭大同鄉16：15規模3.4地震 最大震度4級(圖/氣象局) (中時電子報) #地震 #宜蘭縣 #大同鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜縣防疫再升級 將限縮出入口並強制量體溫 11:202020/03/12 政治 吳宗憲牌吸塵器貨車被撞翻 台65車流回堵1.1公里 18:032020/03/13 社會 庇護生雨中行走1公里 因遭客運司機罵「笨笨要吃藥」 19:332020/03/13 社會 小蝗蟲 大紛爭 飛越唐代興與衰 04:092020/03/14 話題觀察 找出真正的「核心問題」 04:102020/03/14 專題周報 3月16日起進宜縣各機關 請量體溫 04:102020/03/14 地方新聞 給原民安全回家路 竹縣府向原民會爭取經費 15:252020/03/14 旅遊 防疫升級 宜蘭縣政府啟動出入管制 09:072020/03/16 生活 宜蘭縣不禁師生出國 採柔性勸導 15:252020/03/16 政治 薪資上看35K 宜縣妙管家徵才 16:252020/03/16 生活 生活熱門新聞 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 新店直播主隨機背刺殺害無辜路人 廢死聯盟說話了 - 生活 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 - 生活 吃魚拉出巨大白蟲 老饕一看暴動 - 生活 劉真腦傷惡化 醫：這兩種情況都發生了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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