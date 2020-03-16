根據中央氣象局最新資訊，今天下午4時10分發生芮氏規模3.6地震，地震深度4.5公里，震央位於宜蘭縣政府西南方50.1公里（位於宜蘭縣大同鄉），最大震度宜蘭縣4級。

接著第2震為今天下午4時15分發生芮氏規模3.4地震，地震深度6公里，震央位於宜蘭縣政府西南方49.6公里（位於宜蘭縣大同鄉），最大震度宜蘭縣4級。

宜蘭大同鄉16：15規模3.4地震 最大震度4級(圖/氣象局)
宜蘭大同鄉16：15規模3.4地震 最大震度4級(圖/氣象局)

(中時電子報)

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