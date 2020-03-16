富邦悍將啦啦隊Fubon Angels今年一口氣補進Amber、Queena和穎兒三位各具特色的女孩，以16位寫下隊史最高人數，其中Amber在12強時受到全台支持棒球的氛圍感染，讓她萌生想加入啦啦隊的願望，喜愛唱饒舌歌曲的她，也期待有一天能與隊長安妮在台上有新的饒舌火花。

Amber透露之所以想加入啦啦隊，正是因為在去年12強賽時，家人朋友都更凝聚在棒球賽事上的氣氛感染，也對棒球燃起更大的熱情，「加上我本身是舞者，加入啦啦隊除了可以展現舞藝之外，也可以與球迷有更多互動，且富邦形象也是我本來所期待的，也很幸運被選上了。」

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels補進右起Amber、Queena和穎兒3位新血。（陳怡誠攝）

獅子座的Amber個性活潑外向，除了有舞蹈底子外，更是主持、唱歌樣樣精通，興趣是喜歡唱饒舌歌曲，更誇下海口要和同樣愛唱饒舌的隊長安妮下戰帖，期待未來兩人將有機會同台獻唱，為全場家人帶來最具震撼力的表演。

(中時 )