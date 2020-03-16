北市教育局宣布，各級學校師生7月14日以前原則上不得出國，北市副市長黃珊珊表示，這是柔性勸導，沒辦法罰，若中央下令有處罰才能罰，至於有必要出國參加國際賽事，那必須先跟學校說明再通知教育局審查，再報到中央流行疫情指揮中心。

黃珊珊說，依照《傳染病防治法》，地方政府可對上課、集會做限制，但仍統一由中央流行疫情指揮中心指揮，所以需請示中央，若是特殊原因，當然只能採柔性勸導，因還沒得到中央授權。

「重點不是出國，是回國」黃珊珊表示，有些不是從第三級疫區回來、不受居家檢疫規範的學生，也還是要上學，所以北市有通盤決定，日後有回國的師生要在學校作業，必須全天戴口罩，並希望與同學有段距離，在14天自主健康管理期間，盡量不要共處、用餐，這不是歧視，是保護自己與大家，若真的需要請假會從優，還可線上教學。

黃說，關於確診的個案導致該班級停課，市府會請教育部全力提供該校師生口罩，若有老師被居家檢疫或自主健康管理，會給予協助關懷，並確保師生都知道學校的狀況，有關停班課的調配，學校也都會全面啟動。

她說，目前還沒完全禁止師生出國，但疫情很嚴峻、擴散全球，無法確知哪個國家安全，1人回國可能影響幾十人，所以非必要盡量別出國，至於造成學校和航空公司取消團費機票的損失，市府無法做相關補償，除非中央下令有做才做。

「處罰不是重點，不是為罰而罰！」黃強調，重點是回國，就算正常孩子去了非疫區的國家，要回來也要特別小心，因可能機場或飛機有問題，單純禁止出國、不處理回國的人，那可能無法權處理好，回國才是大難題，且人民有遷徙自由，限制自由要有法律，要得到中央同意，無法百分百限制，但若出禁令，恐有侵害人民權益問題，需有例外空間。

至於公私立學校是否有差，黃珊珊僅說，中央統一就不會分公私立。

(中時 )