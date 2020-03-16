高雄市左營區某大藥局遭檢舉以每片10元價格，對民眾銷售「益江拋棄式醫用口罩(未滅菌)」，1個月就賣出21萬多片，獲利數十萬，疑似哄抬價格及囤積防疫物資，調查局高雄市調查處日前約談藥局負責人林姓藥師到案，並依違反傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、刑法妨害農工商罪等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

調查局強調，本案是行政院開始徵用全國66家口罩製造廠商後，偵破囤積及哄抬價格與數量最高之防疫口罩案件。

調查局表示，高雄市調處接獲情資，指高雄市左營區某大藥局遭檢舉以每片10元價格，對民眾銷售「益江拋棄式醫用口罩(未滅菌)」，疑似哄抬價格及囤積防疫物資，遂報請橋頭地檢署指揮偵辦。

檢調今年2月13日會同高雄市衛生局人員及消保官前往藥局稽查，查出藥局負責人林姓藥師，自行政院今年1月31日公告「一般醫用口罩及外科手術口罩」為防疫物資後，即以每片6元價格向供應商進貨，並開始囤積「益江拋棄式醫用口罩(未滅菌)」。

檢調發現，該藥局並趁新冠肺炎疫情蔓延，且醫用口罩嚴重不足之際哄抬價格，將售價調漲至每片10元售出，經查該藥局自2月3日至3月3日止，已售出醫用口罩及外科口罩總數高達21萬5350片。

高市調處3月4日約談林姓藥師到案，林坦承不諱，高市調處近日已依涉嫌違反傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、刑法妨害農工商罪移送橋頭地檢署。

(中時 )