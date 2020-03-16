大陸中國工院院士鍾南山總結新冠疫情的經驗指出，近幾十年新發現的傳染病，80%都是動物傳給人類，因此需要一個強有力的疾病預防與控制體系。因為疫情發展很快，防控工作差幾天全國就會差幾倍感染人數，疾控中心(CDC)不應該僅是一個單純的資訊收集技術機構，應該提升地位並賦予一定的行政權，可以主動發布訊息並進行防控工作。

傳染病權威學者鍾南山日前接受《南方都市報》專訪時指出，提升疾病預防控制中心地位並加強建設的提議，是基於人為因素造成生態環境變化，導致動物傳染病跨物種傳播概率增加。最近這幾十年來出現的新發傳染病，80%都是經由動物傳播給人類的，包括愛滋病、高致病性禽流感、3次冠狀病毒的傳播。

因此，在這個大背景下，需要一個強有力的疾病預防與控制體系。CDC在西方國家的地位是比較高的。急性傳染病是突發性公共衛生事件，既然是突發，就會來得很快，發展得更快，就像這一次新冠肺炎疫情。CDC不應該僅僅是一個單純的資訊收集的技術機構，簡單地將資訊上報給上級部門，再由上級部門來決定是否向公眾公開。CDC應該被賦予更大的權力，在緊急的情況下，它甚至有權力能夠向公眾公佈作為預警。有時候，差幾天就差很遠。加強CDC建設、提升CDC地位，正是為了爭取這樣的時間窗。

鍾南山說，例如17年前應對非典(SARS)問題時，發現了一個聚集性的感染後，就比較警惕了。當時廣東就向全省發布通知，發現了不明急性傳染病，公布其特點並請大家要注意防護隔離。2015年上海H7N9高致病性禽流感也是，醫務人員和公共衛生人員立即警惕，而且當時也沒有出現嚴重的人傳人現象與疫情散播。而這次在2019年12月30日已有醫生發現了一家3口的聚集性發病，這個信號沒給予足夠重視，才會出現後來的問題。

所以，CDC應該有一定的行政權，除了資料、資訊收集、並在技術上做一些鑒定、研判以外，在緊急的情況下，CDC應該可以向社會直接公佈出現的疫情情況，立刻讓大家重視這個問題，及時警惕及時預防。

鍾南山指出，我們做了一個病情的預測，以人工智慧做系統分析，在一月底二月初與真實數字對照並調整模型。在2月份就得出疾病高峰大概是7萬多人發病的結果，遠比國外預測的資料更接近真實情況。

當時1月23日就提出武漢要封城，同時全國各地配套做好聯防聯控，其核心就是：做好自我防護、自我檢測、及時診斷、及時隔離。所以疫情在湖北以外省份沒有出現爆發，即便病例較多的廣東、浙江兩省，也就1000多例，而且以輸入性為主。

鍾南山強調，當時曾經進行了預測，如果類似的封城行動再往前提早5天，那麼現在的病例數大概會是2萬左右；但如果再推後5天，到3月份後的發病峰值應該是17萬。因此，早期的科學防控措施極為重要，這些工作誰來做？應該是CDC來做，進行研判、預測。必要的緊急情況下，CDC應該有權力向社會發出預警。

(中時電子報)