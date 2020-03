第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽於3月13日進行決賽,專業組前三名分別由台灣科技大學、輔仁大學及台中科技大學獲獎;一般組前三名分別由社會人士以及雲林科技大學勝出。

主辦單位東森新媒體公司總經理陳安祥表示,本次設計大賽主要目的為鼓勵學生及民眾發揮創意,美化台北捷運空間與發掘新生代創意人才,以寵物、節慶、環保為主題,吸引208組隊伍報名,最後收到141件作品,透過網路票選及評審初審,共計專業組13件、一般組11件進入決賽,進入決賽的僅有1成,競爭可說是非常激烈。在決賽當中,邀請世新大學、政治大學、台灣藝術大學、輔仁大學、實踐大學等協辦單位的傳播及藝術、設計學院院長評選外,並邀請廣告公司、台北捷運公司及東森新媒體家外媒體事業部等業界專業人士共同評選,希望能遴選出兼顧創新、藝術及可行的作品,為台北捷運帶來全新的大眾運輸文化。

擔任本次召集人的世新大學副校長陳清河表示,這次活動從去年10月歷經5個月的時間徵選,同學費盡心力完成作品,令人激賞。在評審的共識決下,選出專業組第一名由台灣科技大學的「Bottlation」獲獎,該作品的設計理念與東森新媒體愛護動物、支持環保等善盡社會責任的想法相符,巧妙地運用保特瓶,透過廢棄物再利用,格外具有美感加上環保意識的概念,深獲評審青睞。

第二名由輔仁大學的「臺北無限可能Anything is possible in Taipei」獲獎,結合台北的地標、美食及寵物等概念,獲得亞軍;第三名由台中科技大學「The OCEAN」獲獎,結合環保及公益等概念,從中脫穎而出。得獎的前三名可以獲得新台幣10萬、5萬和3萬元的獎金。

此外,這次在專業組的三個特別獎中,台中科技大學囊括其中兩項,包括:最佳人氣獎由網路票選第一的「地下跳島」獲得、最佳視覺創意獎則由「The OCEAN」獲得,另外,最佳科技應用獎則由交通大學「一家之寵(Life with Pets)」獲獎,獲得專業組特別獎的三個隊伍將可分別獲得新台幣2萬元獎金。

另外,一般組第一名由社會人士所投稿的「月月過好節」獲得、第二名同樣為社會人士,獲獎主題為「#本列車開往」,第三名則是雲林科技大學以「咚咚?咚鏘」為主題獲獎,得獎的前三名則可以獲得新台幣5萬、3萬和2萬元的獎金。

這次活動特別的是,獲獎團隊還可獲得額外獎勵,包含得獎作品安排在捷運車站實際展出、得獎團隊獲得優先加入東森新媒體視創團隊,以及得獎團隊還能為所屬學校爭光,免費獲得於捷運台北車站上刊燈箱廣宣校務的機會,活動贊助單位東森自然美生物科技股份有限公司並額外提供了100組超效保濕旅行組以及400組超效保濕試用包組作為入圍和參與獎品。

