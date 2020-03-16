疫情肆虐下，根據中央銀行公布2月銀行人民幣存款餘額，月減人民幣39.84億元或減1.56％，來到人民幣2,519.31億元，創2014年3月以來的6年新低。

根據央行統計，2月外匯指定銀行（DBU）月減人民幣44.23億元或2.1％，國際金融業分行（OBU）存款餘額增加人民幣7.39億元或2.36％。

(工商 )