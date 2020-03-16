文曄增資案引發大股東大聯大有過度稀釋股權疑慮，外資投資權威機構ISS出具報告指出，支持文曄辦理修章增資、私募特別股、私募普通等共5項議案，未來文曄在完成祥碩增資換股及私募後，大聯大股權將進一步被稀釋到19％。

ISS在3月11日提出一份針對文曄上個月舉辦的股東會議案研究報告，報告中10個項目中有5項是就修訂章程、增資、私募、詢圈等提出支持。分析指出，文曄提案擴大資本額上限150億元（15億股），幅度高達原訂資本額50％，ISS表示此為給予管理階層足夠但不過度的彈性，可發行新股並投注公司營運活動。

在辦理私募特別股、私募普通股、詢價圈購辦理現金增資發行普通股共1.7億股案，ISS表示文曄提供充分資金需求說明及籌資方式的考量，因此在報告中也表示支持。

文曄發言人劉浩民表示文曄目前負債比高達77％，在資金上有明顯需求存在。在高負債比狀況下，很難跟銀行借錢，必需由股東方面來獲得資金，做為未來營運的準備。

對於ISS這份報告表示，劉浩民表示，ISS在3月5日曾與文曄進行會議諮詢，看到報告後才知道3月9日ISS也與大聯大進行會議諮詢，對於報告內容表示尊重。面對目前網路上有相當多不實的言論，處於緘默期的文曄感到相當困擾，希望在市場有相當權威地位的ISS報告，可以讓投資者更清楚狀況。

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(中時電子報)