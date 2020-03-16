病人透過機器與醫師視訊問診。(台北醫院提供╱吳亮賢新北傳真)

新冠肺炎疫情蔓延，為減少第一線醫護人員傳染風險，衛福部立台北醫院今(16)起推出「視訊診療」，居家隔離、檢疫及自主健康管理者如有就醫需求，不用出門就能視訊就診，另外急診室發燒篩檢站也改採「視訊問診」方式，衛生局表示，目前新北市共有13間院所提供通訊就診服務。

新北市政府日前成立居家檢疫關懷中心，結合各局處及民間團體，設置專線即時協助居家檢疫者相關生活事務，其中衛生局共與市內11間大型醫院及2間診所提供通訊診療服務，讓民眾在家也能就診。

衛生局表示，居家隔離、檢疫及自主健康管理者如有就醫需求，撥打居家檢疫關懷中心專線後，針對發燒或有呼吸道症狀者，將安排救護車護送至指定醫院就醫，若無，則協助轉介至指定通訊醫療院所，由院所聯繫病人詢問病情，並約定通訊診療時間。

台北醫院指出，目前院內提供視訊看診科別有家醫科、內科、外科、骨科、兒科，看診時間為周一至周五上午8時至下午17時，看診結束後，醫院會通知家屬或代理人，帶病人健保卡至醫院過卡繳費及領藥。

此外，急診室「發燒篩檢站」也改採「視訊問診」方式，就醫民眾不需提前下載任何APP或其他連結操作，僅需在視訊診療機器前站定位，由急診醫師在診間連接視訊機器畫面，即可詢問病人的基本資料與TOCC，不僅減少第一線人員傳染風險，也能節省篩檢站人力及穿脫配備近1小時的作業時間。

院長徐錦池表示，「視訊問診」希望能提升民眾就醫時的踏實與信任感，也能降低醫護人員工作壓力，減少醫護著裝耗費的時間與流汗悶熱的難受，讓醫護人員工作時更安心。

(中時 )