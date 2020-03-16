因應新冠肺炎疫情衝擊，美國聯準會(Fed)周日(15日)緊急宣布降息4碼，遠超乎外界預期，亞股16日開盤全面重挫，國際油價繼上周跌10%，周一再度暴殺6%，如今仍跌停鎖死。歐股16日開盤也暴殺下跌4.86點或1.62%，以294.3點開出，隨後跌幅擴大至8%。

歐洲STOXX 600 指數16日早盤跌幅擴大，跌幅一度超過9%，截至台北時間下午5點，指數下跌23.52點或7.86%、暫收275.64點。

美股3大指數期貨在Fed宣布降息4碼後，隨即觸及熔斷機制，道瓊指期崩跌逾1,100點跌停鎖死，道瓊指期、那斯達克100指數期貨截至下午4點前仍跌停鎖死。

截至台北時間下午4點20分，道瓊指期下跌1045點或4.58%、暫收21794點；標普500指數期貨下跌128.6點或4.79%、暫收2555.38點；那斯達克100指數期貨下跌360.25點或4.56%、暫收7540.5點。從期貨市場表現來看，美股今晚恐怕又是場災難。

(中時電子報)