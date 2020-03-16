台中市烏日區建國路、光日路口，日前有一位年約30歲女性，站在路口正中央，附近捷運工地工人發現她一動也不動站了許久，問她也不說話，報警協助，台中市警局烏日分局烏日派出所員警到場，該女子仍然不說也不動，最後只好出動女警，使出「公主抱」將她抱上車，經查詢報案記錄才得知其為33歲朱姓女子，順利聯絡到其家人帶回。
警方表示，朱女日前站在建國路、光日路口馬路正中央，附近捷運施工人員擔心其安危，上前關心，朱女完全不回應，雖時序春天而已，但太陽依然毒辣，擔心該女安危，報警協助。
烏日所員警到場，詢問她住處、電話、姓名，請她回派出所休息，朱女仍然不為所動，員警只好請來女警用公主抱的方式，將她抱上巡邏車，回所後員警試圖與她聊天、給水，安撫她情緒，朱女才勉強給員警看她手機，員警這才發現其手機上有貼姓名貼，但仍然是舊名，員警再查報案記錄，這才查出其身份，聯絡上其家人帶回。
朱女姊姊表示，妹妹只要心情鬱悶，就會表現出一句話都不說也不理人，昨天不知道怎麼了，深夜大家都已經熟睡時，又跑了出去，發現時急忙到處尋找，也到家附近派出所報案，所幸順利找回，感謝員警費心比對身份，才讓妹妹平安返家。
(中時 )
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