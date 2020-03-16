外資持續賣超台積電(2330)，今日賣超張數為4萬1867張列為賣超個股首位，上周外資賣超台積電張數擴大至17萬5659張，台積電股價上周五終場回穩，收盤為290元，上周五盤中最低272.5元。受到美股電子盤大跌千點影響，台積電今震盪走低，收盤跌13.5元至276.5元，再創今年收盤的最低價。

新冠肺炎疫情全球擴散，外資自3月起加速資金撤出，外資持股高的個股成為減碼台股的主要標的，台積電近三周成為外資的提款機。外資上周持續賣超台積電逾17萬張，持股比率降至76.25%，外資3月以來賣超台積電近35萬張，加上今日賣超逾4萬張，外資本月賣超台積電約近39萬張，逼近40萬張。

台積電即將於19日除息，每股預計配發2.5元，台積電除息表現將是本周市場關注焦點。

台積電第1季營運表現淡季不淡，公司預期美元營收比上季新高季減2%之內，但受到疫情蔓延影響，第2季面臨終端需求疲軟及庫存水位升高，12吋成熟製程的產能利用率可能趨緩，法人估台積公司第2季業績將季減中高個位數百分比，並面臨客戶砍單壓力。

(時報資訊)