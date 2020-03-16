新冠肺炎疫情蔓延全球，引發全球股市大地震。美國聯準會今晨再度無預警降息4碼，造成美股道瓊期貨跌逾千點。台股今(16)日摜破萬點關卡，收盤收在9717.77點，失守萬點。根據統計外資資金流向至3月13日，新興亞股連續三周全數失血，最近一周台灣與南韓仍為外資提款機，分別流出52.5億美元與42.3億美元。今年以來，新興亞股遭外資賣出金額累計252.1億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，新冠肺炎感染案例持續增加，加深市場恐慌情緒。美股上周出現恐慌式爆跌，觸發熔斷，美國總統川普13日宣布進入緊急狀態，並表示將釋出500億美元緊急資金對抗疫情後，一度曾激勵道瓊指數大漲1985點，打破史上最大漲幅。然疫情再尚未獲得控制前，對於經濟的影響仍不可小覷，預期台股區間震盪仍大，建議以個股操作為主。

周俊宏表示，隨著美國聯準會於台灣時間周一(16日)清晨緊急宣布降息四碼，顯見疫情對經濟的影響程度已經超乎想像。在操作上，建議挑選有長線需求的科技類股，例如5G相關題材、伺服器相關等。此外，因居家隔離、異地備援等措施，將可能延伸出對PC、視訊會議與軟體的需求，可多留意。他也提醒，受到疫情影響，消費相關的科技商品可能相對受到影響，例如5G手機，短線需求下修的風險較高。

周俊宏表示，在非科技類股上，影響較低的基礎建設類股，以及可提升免疫能力的保健食品相關類股，亦值得投資人關注。長線上要持續關注疫情發展，若後續情況未獲改善，不排除以相對保守的策略因應。

(時報資訊)