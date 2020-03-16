◎地方超前中央禁師生出國 台大醫批沒邏輯

昨天北部出現高中生確診個案，今多個縣市開出第一槍，頒布高中以下師生近期禁止出國的禁令，若真有出國必要，必須向地方教育局報備，但各地方超前中央下達旅遊禁令的作為仍引來專家質疑，痛批這種超前於中央的部署「邏輯不知道在哪裡」。

◎華航推出發前7天改票 不限次數且免手續費

新冠病毒疫情不斷在各國擴散，不少旅客急著退票或更改出發日期。中華航空推出機票「放心買、隨您改」方案，凡購買華航或華信機票，在每個航段原訂出發日7天前更改，改票免手續費，且不限改票次數，讓行程規畫有彈性。

◎居家檢疫失聯 新北市全面搜尋盧禮勇

新冠肺炎疫情延燒，新北市16日傳出有居家檢疫失聯者「盧禮勇」，他9日自香港入境後，14日前尚能聯絡上，但之後就失聯至今，新北市府會同民政及警政連日找尋，尚未找著，決定今日公布姓名。

◎獨立樂團哭哭！ 新北海洋獨立音樂大賞確定取消

新北市河海音樂季中的「海洋獨立音樂大賞」，每年吸引上百組獨立樂團共襄盛舉，考量疫情嚴峻，新北市觀旅局今宣佈，為避免樂團群聚練習，原訂3月中旬登場的徵選活動確定取消，至於最受矚目的「貢寮海洋音樂祭」及「淡水漁人舞台」是否取消，相關單位仍在研議中。

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(中時電子報)