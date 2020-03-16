美國聯準會（Fed）於美國時間15日突然宣佈降息四碼並重啟量化寬鬆政策，觸發市場恐慌情緒，加上大陸16日公布2020年前兩個月多項經濟數據均出現下滑，多重利空因素衝擊，讓香港股市因此承壓。恒指16日收跌4.03％，險守23,000點，報23,063.57點，刷新逾三年新低。國企指數跌4.38％，紅籌指數跌4.6％。手機概念股、醫藥股、科技股重挫，中興通訊跌逾23％，舜宇光學科技跌近13％，藥明生物跌逾14％。全日大盤成交1,588億港元，上一交易日為1,522.62億港元。

科技股成為港股跳水的殺跌主力，中興通訊H股大跌23.23％，A股跌停，中興通訊公告稱，注意到近期新聞報導中針對該公司涉嫌賄賂而遭調查的消息，特此澄清未收到美國政府相關部門就此事項的通知。阿里巴巴、騰訊控股、聯眾、網龍等跌超6％。

消費股、資源股、地產股延續低迷表現，海底撈跌10％，安踏體育、同城藝龍、李寧跌逾9％；中國宏橋跌11％，紫金礦業、俄鋁跌近10％；融創中國跌逾8％。

(工商 )