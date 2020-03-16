台灣人出國旅遊再緊縮！昨天公布歐洲申根國家與英國、愛爾蘭、杜拜等「27＋1」旅遊疫情建議提升至第三級，今（16）日馬上新增東歐13國、中東15國與1地區、北非5國與中亞9國，旅遊疫情建議提升至第三級：警告(Warning)。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，除了已公布列第三級之伊朗、匈牙利、捷克、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛等國家外，今天再加上42國加上一個區域後，範圍已經很大了，主要是這波疫情來得又急又快。

今天升級的國家及地區如下：俄羅斯，白俄羅斯，烏克蘭、羅馬尼亞、保加利亞、賽普勒斯、塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅、科索沃、克羅埃西亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、葉門、科威特、巴林、約旦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、以色列、土耳其、阿富汗、巴基斯坦、巴勒斯坦地區、埃及、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞、摩洛哥、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克及蒙古，自上述國家及地區入境者，需要進行14天居家檢疫。

指揮中心指出，東歐、中東、中亞及北非各國與申根區國家往來密切，多國已現疫情，且位居歐亞非大陸交界，為進入亞洲之交通樞紐，雖已加強邊境管制及檢疫措施，仍持續輸出病例至其他國家；我國已發生多起該區移入之病例。

(中時 )