埔里鎮大湳社區活動中心動土，地方仕紳齊集。（廖志晃攝）

埔里鎮大湳農村社區土地重劃後，南投縣政府利用預留的300坪基地，籌款2000萬元興建綠建築多功能活動中心，16日由縣長林明溱與鄉親焚香祈福、執鏟動土開工，預計明年3月完工啟用。

大湳活動中心動土典禮，包括埔里鎮長廖志城、縣議員陳宜君、葉仁創、林芳伃、王彩雲、黃世芳及副議長潘一全、立委馬文君主任黃銘輝、潘杰宏及鎮代會主席胡嘉宸等人都到場參與。

林明溱表示，大湳農村社區重畫面積9公頃，原本是排水不良的農村舊聚落，短短幾年變成豪宅區，新建築林立，人口不斷增加，這樣的公共建設很有價值；為了滿足居民聚會、休閒及健身等需求，縣府地政處用心規畫，建築設計期間就舉辦4次說明會，充分將居民意見納入。

地政處長簡青松表示，大湳多功能社區活動中心新建工程，以「節能、友善、健康及多元」的概念設計，並且融入綠能、注重通風採光、落實無障礙空間等設計，要讓社區長輩們能多利用，促進身心健康，未來也將設置社區照顧關懷據點及老人共餐，相關設備及空間一次蓋好。

大湳活動中心建築外觀採平埔族圖騰、閩式立面磚牆設計，融入在地、多元文化氣息，總工程經費2000 萬元，總樓地板面積150坪，1樓為大廳及辦公室，2樓則是多功能活動空間，並設置醫護級大承載量電梯。

(中時 )