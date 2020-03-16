調查局高雄市調查處破獲新冠肺炎疫情延燒以來、最大口罩囤積案，左營區某家藥局涉嫌以進價6元、賣價10元的方式販賣21萬片拋棄式醫用口罩，涉嫌哄抬價格、囤積防疫物資，被依違反傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送橋頭地檢署偵辦。

橋頭地方檢察署指揮調查局高雄市調查處，2月13日由高雄市調查處會同高雄市政府衛生局人員及消保官前往該藥局稽查，發現該藥局林姓藥師兼負責人自行政院1月31日公告「一般醫用口罩及外科手術口罩」為防疫物資起，即以每片6元價格向供應商進貨，囤積「益江拋棄式醫用口罩」，趁新冠肺炎疫情蔓延、醫用口罩嚴重不足之際哄抬價格，將售價調漲至每片10元，遠超出政府實施口罩實名制所訂之統一價格5元。

調查局查出，該藥局自2月3日至3月3日期間，囤積且售出的口罩總數高達 21 萬5350片，4日約談主嫌林女到案，林女對犯行坦承不諱，高雄市調查處依涉嫌違反傳染病防治法第61條、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12條及刑法第251條移送橋頭地檢署偵辦。

(中時 )