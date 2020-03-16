彰化縣長王惠每（中）、衛生局長葉彥伯（右）示範，排隊等餐時人與人間隔距離1公尺，或以一個手臂長度加上肩膀寬。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右四）16日宣布納管全縣近600家連鎖超商、超市等餐飲食品業者，須遵守5大防疫措施，並至家樂福大賣場美食區親自示範外食6大用餐衛生守則，呼籲民眾高度著重外食的衛生問題守護大家的飲食衛生安全，齊心防疫。。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美親自示範，提醒民眾從外面進入用餐飲食場所、用餐前，都務必清洗雙手。（謝瓊雲攝）

預防新冠肺炎，彰化縣長王惠美16日宣布納管全縣近600家連鎖超商、超市等餐飲食品業者，並至大賣場美食區親自示範外食6大用餐衛生守則，提醒外食民眾保護自己也保護他人，齊心嚴守社區感染防線。

率先全國納管！彰縣府公告「彰化縣連鎖餐飲業及綜合商品零售業嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫措施」，針對4大超商、2大超市、2大賣場、4大速食業及17大連鎖餐飲體系等29個資本額再3000萬以上的連鎖體系，在全縣近600家業者，明訂「5大防疫措施」，拒絕、規避或妨礙防疫措施者，將依《傳染病防治法》處以3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並得令其限期改善，屆期未改善者，得按次連續處罰。

王惠美也與家樂福經理胡志光、林世國和衛生局長葉彥伯等人，在地下美食街親自示範6大衛生守則，提醒外食族重視衛生守護健康；她說，日子還是要過，防疫要從平日小細節做起。她在取餐時更豎起食指強調，重要關鍵就是取餐時勿交談，突然想咳嗽就趕緊拿衛生紙、手帕或用衣袖遮掩口鼻，排隊等餐時間隔1公尺以上，期盼每個人都能平安地度過這次疫情。

衛生局規範的業者5大防疫措施為：訂定員工健康管理計畫；從業人員配戴口罩；每日以500ppm含氯消毒液擦拭環境、物品表面1次，以清水或酒精擦拭餐桌3次；提供民眾酒精或清水及肥皂等洗手設備；入口或明顯處張貼用餐衛生守則告示或海報。

衛生局呼籲外食民眾遵守6大守則，進入飲食場所、用餐前洗淨雙手；自助取餐區夾取食物時避免交談。不慎咳嗽、打噴嚏，請立即以手帕或衛生紙遮住口、鼻，或以衣袖代替。用餐錯開尖峰時間，排隊保持1公尺（一手臂加肩寬長）、採間隔座位，近接觸時間保持少於15分鐘；避免共用餐具；若有發燒、咳嗽等不適症狀，請配戴口罩並將餐食外帶。

家樂福公共事務服務部中區經理胡志光指出，有關彰化縣衛生局針對疫情所訂定的相關防疫措施及用餐規範，賣場也在第一時間配合政策，一一落實相關防疫措施，包括生鮮從業人員上班測量體溫、佩戴口罩等也都遵循縣府訂定的規範。家樂福並推出網路購物等優惠，方便民眾網路購買生鮮食材及民生用品，進而達到新冠肺炎防疫目的。

(中時 )