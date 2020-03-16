針對近日網路平台流傳「今天早上最新消息，某個案的室友／主管已確診……」等訊息，中央流行疫情指揮中心今(16)日嚴正澄清表示，疫情相關資訊請以指揮中心對外公布訊息為主，這些網路截圖與內容均為不實訊息，請民眾勿再轉傳與散布訊息，以免觸法遭罰，並造成社會恐慌。

指揮中心再次呼籲，本中心成立期間，流行疫情或防治措施等相關資訊應以指揮中心對外公布訊息為主。民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或台幣300萬元罰金。

指揮中心表示，民眾若想查證傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw/)。

(中時 )