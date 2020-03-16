倪大紅、高鑫《都挺好》飾演父子。（八大）

高鑫《都挺好》飾演愚孝長子。（八大）

八大正熱播揭露家庭難題的陸劇《都挺好》，演員高鑫劇中詮釋努力滿足父親心願的孝子，日前他在接拍的新戲停工之際，特地與朋友一同到口罩工廠當義工，在新冠肺炎疫情蔓延之際，他熬夜製作口罩的善心暖舉曝光後，獲得廣大觀眾的肯定讚賞。

高鑫飾演的大哥「蘇明哲」在《都挺好》面臨中年失業丟了工作，夾在照顧妻女與對父親感到愧疚之間，他選擇說謊、逞能，被觀眾評為是「愚孝」代表。高鑫透露當初接下這個角色時非常開心，因為該人物背景設定是旅居美國，頂著名校光環的高材生，讓高鑫誤以為終於演到一個能帥氣登場的角色，結果進劇組第一天，導演就把他拉到一邊說「我希望你能胖一點，這樣才能像大哥」。

為了將導演預期的中年男子形象傳達到位，高鑫在半個月內努力增胖，回想起這段小插曲時，他笑說：「那半個月是最幸福的時候，各種宵夜隨便吃，天天躺著打遊戲，然後也不用健身，過的日子可舒服了！」

《都挺好》演出許多潛藏在家庭中，無法對外人道破的寫實問題，因而引起部分觀眾質疑，劇名為什麼要叫《都挺好》，甚至開玩笑表示應該叫《都挺不好》，或嗆說「如果是大團圓的結局，我就要棄劇！」等各種評論，對此，高鑫回應，我們生活當中，不管跟任何人見面都會打招呼問「你好嗎？你最近怎麼樣？挺好的，都挺好的」，誰也不會把家裡那攤子爛事放到桌面上說，但其實反過來說，「都挺好」這三個字就是一個美好的祝願。

(中時 )