阿KEN首部自編自導自演的愛情喜劇《練愛iNG》甫上片，有紀培慧、Ella、周杰倫、溫昇豪等豪華陣容同台飆戲，首週末全台票房300萬。阿KEN週末攜紀培慧以及陳怡叡（Yuri）勤跑台北東區、西區電影院映後活動，觀眾反應熱烈，阿KEN更臨時興起想和走在西門町徒步區的路人群眾們分享《練愛iNG》精彩的故事內容，短短不到1分鐘，聚集了上百位群眾聚集西門町徒步區認真的聽著阿KEN激勵人心的演說：「《練愛iNG》是耗時5年精心製作的電影，戀愛路上每個人都是你的導師！想要談戀愛，每個人都該練習，我相信每個人都值得被愛」，有許多觀眾因阿KEN真誠分享，隨即改變行程走到電影院觀賞電影。

而在映後分享時阿KEN和觀眾聊到希望《練愛iNG》可以帶給大家愛的力量：「就像那位男生現在摸摸隔壁女生的頭一樣，就是愛的表現，男生可以勇於表現出來，不要擔心。」阿KEN語畢，這位男性觀眾馬上轉頭親了旁邊的女生，讓全場觀眾被這對情侶的愛的泡泡閃到不行。《練愛iNG》的愛情喜劇題材讓觀眾笑中帶淚，更網友表示前30分鐘全場爆笑，最後10分鐘男女主角的真心告白讓感動落淚：「沒想到看個愛情喜劇電影會爆哭！」也有觀眾覺得歡笑的部分完全釋放上班壓力，還有觀眾「五刷」後還是笑中帶淚，謝謝電影道出每個人在戀愛中曾不自信的真實心聲。

(中時 )