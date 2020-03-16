新冠肺炎疫情延燒，北市府近期規畫「里鄰數位建設」，希望透過台北卡、敬老卡或身分證，在里辦「嗶一下」就能購買額度內的口罩，並設置智慧販賣機，透過學生悠遊卡認證，還可在校買口罩。北市副市長黃珊珊說，資訊局跟中央談很多次，現在先把軟體弄好，後面最重要才是跟中央建置相關數據。

黃珊珊說，從一開始有疫情時，口罩就很難購買，市長柯文哲希望E化能進步，且台灣已是科技大國，但發送口罩還是得回到健保卡系統、由藥局執行；其實區里鄰的系統一直都很健全，但卻缺乏里鄰的資訊設備、沒電子化建置，所以柯希望落實里鄰。

黃說，以發送清冊為例，這是里幹事去挨家挨戶簽名造冊，很浪費時間，未來希望用電子化方式，所以北市6月有台北卡會上線，還有「優遊付」會上線，中央身分證IC卡10月也會上線，北市希望整合這些東西，包括健保卡，統整里鄰系統相關資訊。

她還說，屆時老人或身障者可以「嗶」一下拿走該拿的東西，當初是柯看到大家都在排隊，想說怎麼E化，資訊局也與中央談很多次怎麼建置規畫，先把軟體弄好，最重要是後面跟中央建置相關數據，北市就先將數位化弄好。

至於傳出北市衛生局有公文流出，針對防疫旅館硬體措施有不符合規定，因此產生防疫漏洞，希望中央協助辦理。黃珊珊回應，沒看過這份公文，北市對防疫旅館只是媒合，協助收留居家檢疫的國際客，並非北市核不核准，而轉介的防疫旅館需經北市衛生局、觀傳局確認，有旅館要做成防疫旅館，她也予以尊重。

黃強調，衛生局不會說誰符合、誰不符合，因這是民間自主行動，「這不是公文吧，看起來是有人發文而已」，跟北市合作的防疫旅館只2家，這2家也經確認符合規定才辦理，若是有議員覺得有問題的話，這目前也不屬行政命令的規範，不能說不符合就處罰。

(中時 )