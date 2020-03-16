保育類且罕見的豆腐鯊現身花蓮港，距離釣客近到連身上斑點都數得出來。（李姓釣客提供／許家寧花蓮傳真）

海洋最大的魚類「豆腐鯊」，肉質軟嫩，近年因濫捕幾近絕跡於台灣海域而下令禁捕，一尾長約5公尺的保育類鯨鯊，昨天游進花蓮港東堤覓食，身上的斑點清晰可見，悠游呆萌模樣，讓釣客相當興奮，紛紛將釣竿收起來，深怕驚擾這尾嬌客。

花蓮港東岸防波堤每周日開放釣友釣魚，有釣客發現俗稱「豆腐鯊」的鯨鯊，從海底冒出來搶食魚餌，並沿著堤防邊來回覓食，意外的海上驚喜，讓眾人連忙拿起手機拍下難得的畫面，現場驚呼聲不斷，這隻鯨鯊停留長達10幾分鐘才慢慢離去。

蔡姓釣友驚呼「真的很近，身上斑點都一清二楚」。拍下影片的李姓釣客表示，第一次遇到豆腐鯊很興奮，知道是保育類動物後，釣客都大呼快點收竿，很怕釣到牠，不知是否保育有成，大家都很好奇為什麼罕見的豆腐鯊會離岸這麼近。

豆腐鯊因為個性溫馴，不會傷害其他魚種，不具攻擊性且容易獵捕，所以被漁民稱之「大憨鯊」，距離上一次發現牠的蹤跡並以影像紀錄，是在前年七月有賞鯨船在花蓮外海巧遇1隻長約10公尺的豆腐鯊，主動靠向船邊磨蹭嬉戲。

縣府農業處長羅文龍說，海洋資源慢慢枯竭，豆腐鯊撫育成長過程緩慢，海洋委員會將豆腐鯊列為保育類動物，並在2008年全面禁止民眾捕撈，不管活體、死體都需放回海洋，若被發現違法捕撈或販售，將可開罰3萬至15萬元。

(中時 )