中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增8例新冠肺炎確診病例，案60為中部20多歲女性，2月9日至3月11日獨自赴義大利、希臘、德國旅遊，12日入境，14日出現發燒、畏寒及倦怠就醫，經通報檢驗，於今日確診。

案61為南部50多歲女性，3月5日至14日與另1名家人參加奧地利、捷克團體旅遊，14日入境時因發燒被檢疫站攔檢送驗，於今日確診，案60自述3月5日至9日在德國入住的青年旅館中，同房旅客狂咳不止，由於兩人共用衛浴且未戴口罩，研判案60遭該名旅客感染的可能性較高。已初步掌握接觸者共11人，其他接觸者持續追蹤中。

新冠肺炎疫情難擋，國內新增8例新冠肺炎確診病例。（圖／報系資料照）

案62為北部60多歲女性，3月7日至14日與另1名家人至菲律賓探親，12日於菲律賓當地出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛、後眼窩痛症狀，14日入境後由家人送至醫院就醫並採檢送驗，於今日確診。

案63為北部50多歲男性，為昨日公布案55於3月3日至12日至埃及旅遊之同團團員，案63於3月13日晚間因咳嗽有痰、流鼻水、寒顫等症狀至醫院就醫後通報送驗，於今日確診。案64為北部20多歲男性，去(2019)年8月底至西班牙就學，由於就讀學校有確診個案，故與就讀同校的家人及同學一同返國，於3月12日入境。案64於14日出現畏寒、流鼻水及眼睛癢症狀，15日至醫院就醫並採檢通報，於今日確診。

案65至67為南部2名50多歲女性及1名60多歲男性，3月4日至13日土耳其(與案56、57同團)，分別於3月14日、15日發病，3月15日晚間由衛生單位通知前往醫院採檢通報，於今日確診；該旅行團群聚截至目前共計5人確診，接觸者持續追蹤中。

由於世界衛生組織已宣布疫情於全球大流行，民眾如必須出國，返國入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國後務必落實14天居家檢疫或自主健康管理，指揮中心也同時宣布，自17日起，國人於指揮中心發布國際旅遊疫情建議等級第三級國家或地區後，非必要前往該等國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，並加徵必要之費用，費用將另外公布；此外，民眾入境填寫檢疫通知書資料若不確實(包括提供不實聯絡資料或漏填)，除不得領取防疫補償金，另將依「傳染病防治法」第58條規定及第69條第1項最高處15萬元罰鍰，另針對違反相關檢疫規定者，依法罰10至100萬，並將公布其姓名。

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(中時電子報)