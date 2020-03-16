儘管美國聯邦準備理事會（Fed）昨天宣布新一波大規模刺激經濟措施，以支撐受新冠肺炎疫情重創的全球經濟，但歐洲股市今天開盤普遍仍重挫逾5%。

歐股開盤後不久，巴黎股市重摔5.9%，法蘭克福股市下挫5.6%，倫敦股市重挫5.3%，米蘭股市挫低5.4%，馬德里股市下挫4.8%。

(中央社)