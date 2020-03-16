竹南國中校舍老舊，苗栗縣政府爭取經費拆除重建，將以閩式合院風格設計，採「聚」的概念，為師生提供更安全舒適的教學空間。16日苗栗縣長徐耀昌前往視察工程進度，盼如期完成，讓學生在優質環境快樂學習成長。
竹南國中行政大樓及化雨樓有60年歷史，建物老舊且超過使用年限，獲教育部補助及縣府自籌款，以總經費1億188萬元拆除重建。另，竹南國中演藝廳為日治時期的「尋常小學堂」歷史建築，也爭取到1100萬辦理修繕。
竹南國中拆除重建工程，新校舍設計為地上3層，並配置左右兩側象徵雙手從肩上生出護屋，打造以身使臂的閩式合院理念，整體建築以「聚」的概念，象徵聚氣、諧和，呼應樸質與自然和諧的生活特色。
16日徐耀昌與教育處代理處長葉芯慧、國教科長林采香及校長郭芳江前往視察，立委陳超明夫人吳麗利、縣議員張佳玲、陳碧華、廖英利、鎮長方進興及主席何秀綿等人也到場關心進度。
徐耀昌指示相關單位掌握進度與工程品質。他表示，新建校舍預計今年10月完工後，將提供舒適、安全、活潑的學習環境，提升竹南國中12年國教課程與教學發展的競爭力。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。