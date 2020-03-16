苗栗縣長徐耀昌（右二）16日到竹南國中視察重建工程進度與品質，盼如期完工提供師生安全、優質的教學環境。（何冠嫻攝）

竹南國中校舍老舊，苗栗縣政府爭取經費拆除重建，將以閩式合院風格設計，採「聚」的概念，為師生提供更安全舒適的教學空間。16日苗栗縣長徐耀昌前往視察工程進度，盼如期完成，讓學生在優質環境快樂學習成長。

竹南國中行政大樓及化雨樓有60年歷史，建物老舊且超過使用年限，獲教育部補助及縣府自籌款，以總經費1億188萬元拆除重建。另，竹南國中演藝廳為日治時期的「尋常小學堂」歷史建築，也爭取到1100萬辦理修繕。

竹南國中拆除重建工程，新校舍設計為地上3層，並配置左右兩側象徵雙手從肩上生出護屋，打造以身使臂的閩式合院理念，整體建築以「聚」的概念，象徵聚氣、諧和，呼應樸質與自然和諧的生活特色。

16日徐耀昌與教育處代理處長葉芯慧、國教科長林采香及校長郭芳江前往視察，立委陳超明夫人吳麗利、縣議員張佳玲、陳碧華、廖英利、鎮長方進興及主席何秀綿等人也到場關心進度。

徐耀昌指示相關單位掌握進度與工程品質。他表示，新建校舍預計今年10月完工後，將提供舒適、安全、活潑的學習環境，提升竹南國中12年國教課程與教學發展的競爭力。

(中時 )