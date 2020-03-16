歐美新冠肺炎疫情大爆發，環宇-KY(4991)總執行長暨總裁安寶信認為疫情對第2季營運影響仍待觀察，不過公司持續增加晶成半導體持股，持股比例現已拉升到36.06%，目前公司正積極進行設備裝置、技術移轉及客戶認證，預估今年第4季晶成半導體就可以開始接單。

環宇-KY今天下午舉行法說會，由安寶信親自主持，環宇-KY為砷化鎵晶圓代工廠，代工砷化鎵、磷化銦及氮化鎵晶圓等產品，下游應用主要在RF射頻及光電市場，公司長期專注在立基型市場，射頻元件主要應用於基地台、WiFi物聯網產品、航太及國防工業，光電元件則以Data center、光纖到府及基地台等，讓公司產品毛利率維持相當好，近期歐美新冠肺炎一發不可收拾，新冠肺炎對環宇-KY營運影響成為法人關注焦點。

安寶信表示，由於第1季是傳統淡季比較淡，且大陸為新冠肺炎疫情做了很大的控制，公司有很多客戶在大陸，致使1月及2月受到不小的影響，現在大陸地區慢慢上來，第1季跟公司預期計畫相當接近，不過美國現在疫情熱騰騰，公司工廠在加州，亦是受影響較大的州，公司已準備SOP因應疫情，對供應鏈也多備一些貨，新冠肺炎對營運肯定會影響，但整體影響有多大仍待觀察，希望第2季自有品牌產品能上來，公司將盡所有力量降低疫情對公司營運的影響。

由於自有品牌產品佔比拉升，且無線射頻代工不接低毛利產品，帶動環宇-KY去年第4季合併毛利率攀升至49.8%，季增7.5個百分點，年增8.6個百分點，單季稅後盈餘為1.04億元，季增72%，年成長98.7%，單季每股盈餘為1.17元；累計2019年合併營收為17.86億元，年減8.5%，營業毛利為8.09億元，年減9.8%，合併毛利率為45.3%，年減0.7個百分點，營業淨利為3.01億元，年減22.1%，稅後盈餘為2.67億元，年減16.5%，每股盈餘為3.04元。

在晶成半導體部分，環宇-KY於年初支付約4億元將晶成半導體持股比例拉升至36.06%，安寶信表示，晶成半導體產品以手機VCSEL(3D感測)、氮化鎵(RF)代工及BAW Fiter為主，目前在氮化鎵在做技術移轉，預計今年3月底設備全部到位，希望今年下半年會有氮化鎵產品產出，並於第4季開始接單，由於已有目標客戶，預估3項產品年底都可望有產品出貨。

(時報資訊)