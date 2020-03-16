捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電（6552）今（16）日召開重訊記者會，宣布為提升股東權益報酬率、調整資本結構，董事會決議辦理現金減資17％，每股擬退還1.7元。同時，亦通過股利配發案，擬配發每股現金股利2元，合計股東每股可領回3.7元。

易華電發言人黃梅雪指出，易華電目前已發行股份總數約1億股，董事會通過擬辦理現金減資1.7億元、消除股份1700萬股，現金減資幅度約17％、每股擬退還1.7元，減資後實收資本額將自10億元降至8.3億元。

黃梅雪表示，此案待6月10日股東常會通過、並呈奉主管機關核准後，擬請董事會另訂減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。如因法令修訂、主管機關核定修正，或因應客觀環境需予以變更或修正時，擬請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。

易華電今日董事會亦通過股利分派案，擬配發每股現金股利2元，與去年金額相同，以今日收盤價49.05元計算，現金殖利率約4.08％。

易華電尚未公布2019年財報，自結合併營收達30.17億元，年增達56.25％。按股利公告揭露資訊，稅後淨利達5.24億元，年增近1.39倍，每股盈餘（EPS）約5.24元，遠優於前年2.2元，三者齊創歷史新高，盈餘配發率約38.17％。

(時報資訊)