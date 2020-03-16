中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，昨(15)日國內新增309例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計17,219例(含16,805例排除)，其中67例確診(今日新增案60至67)，分別為37例境外移入及27例本土病例。確診個案中維持1名死亡，22名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

有關第2批武漢包機返台361人，目前1人出現發燒症狀，一採結果陰性，其餘健康情形良好，持續於集中檢疫所密切健康監測。有關曾來台之澳洲確診個案接觸者共418人(146人需居家隔離)，共採檢52人，一人檢驗中，其餘皆為陰性。案34群聚接觸者共455人，共採檢407人，其中8人陽性(案35至38及案41、42、45、46)，399人陰性。

指揮中心指出，全球累計166,107例確診，分布於139個國家／地區；病例數以中國大陸80,860例、義大利24,747例、伊朗13,938例、韓國8,162例及西班牙7,753例為多；病例中6,489例死亡，以中國大陸3,213例、義大利1,809例、伊朗724例、西班牙288例及法國127例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )